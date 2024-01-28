İzmir'de sabah saat 08:19'da 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı. Depremin hemen ardından deprem uzmanlarından açıklama geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ve Naci Görür, bölgeyle ilgili önemli değerlendirmelerede bulundu.

DEPREMLER SÜRECEK!

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili''“Bu deprem aslında Tuzla Kırığı'nın ikincil kırığı olan Klaros Ahmetbeyli'den Menderes ilçesine doğru uzanan ikincil kırığın; Küçük Menderes kırığının kuzey koluyla kesişme yerinde olmuştur. Beklenen büyüklüktedir.'' diyerek yaklaşık bir aydır Türkiye'de açıklamalar yaptığının altını çizdi

Anadolu'nun çok gergin olduğunu ve orta büyüklükte depremleri üretmeye gebe olduğunu söylediğini hatırlatan Ercan'' 4.4 ile başlayan depremler boyutunu 3 gündür arttırdı. Malatya'da 5.1 bugün de İzmir'de 5.1 olarak gerçekleşti. Bunlar durmayacak.'' dedi.

2024 DEPREMSİZ GEÇMEYECEK!

Ercan 2024 yılının depremsiz geçmeyeceğini söyleyerek '' Anadolu hala gerilmeye devam ediyor. 15 milyon yıldır bu bölgede depremler Anadolu uygarlıkları sırasında da hep deneyimlenmiştir. Bu sürecek. Nasıl her gün güneş doğuyorsa, Türkiye'den depremler asla ayrılmayacak" dedi.

4,5 ŞİDDETİNDE ARTÇILAR GELEBİLİR

Ercan, meydana gelen depremlerle ilgili önümüzdeki günlerde de olabileceğini şu sözlerle açıkladı: ''Bu depremin önümüzdeki dönemde 4 ya da 4.5 büyüklüğüne ulaşan artçıları olabilir."dedi

DEPREM NORMAL FAY ÜZERİNDE

Naci Görür de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya heabı X'ten şu açıklamaları yaptı: ''Kuşadası Körfezi’nde 5,1 deprem oldu. Bu körez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB UZANIMLI KESEN DOĞRULTU ATIMLI FAY SİSTEMLETİ DE VAR. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde.'' dedi