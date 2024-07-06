Yazılı tarihin bilinen en eski ve en güçlü kadını Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın sesi binlerce yıl sonra Hattuşa’nın suskun sokaklarında yankılandı.

Kadeş Barış Antlaşması’nda imzası olan Puduhepa’nın yaşam öyküsünü kurgusal bir dille anlatan Kraliçe Puduhepa tiyatro oyunu, Hattuşa surları önünde kurulan sahnede Boğazkale halkı ile buluştu.

Sanat çalışmalarını İzmir’de sürdüren Arkadaş Sanat Akademi oyuncularının rol aldığı oyunu Erdal Şahin yazdı ve yönetti.

Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız’ın ve Belediye Başkanı Adem Özel’in desteği ile sahnelenen oyun Hattuşa’daki gezginler ve halk tarafından ilgiyle izlendi.

Kraliçe Puduhepa, 5 Temmuz Cuma günü Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelendikten sonra yeni sezonda İzmir’de sahnelenmeye devam edecek.