Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Ziyarete OKA’ya katma değerli üretim ve ihracat odaklı fizibilite desteği kapsamında sunulan “Çorum Raylı Sistemler Araç Ekipmanlarının Üretimi ve Bakımı” konulu fizibilite raporu projesine ilişkin sözleşme imzalandı.

İmzalanan proje ile Çorum’un raylı sistemler alanında üretim ve bakım kabiliyetinin artırılması, yeni yatırımların önünün açılması ve ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi hedefleniyor.