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Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir'i ziyaret eden Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, sorun ve taleplerini dile getirdi.

Ziyarette, eczanelerin sıklıkla karşılaştığı hastanelerdeki vatandaşların reçete ve rapor kaynaklı sorunlarının çözümleri noktasında karşılıklı olarak iş birliği içerisinde hareket etme kararı alındı.

Ziyarette hazır bulunan Başhekim Yardımcısı Ecz. Abdul Samed Erdal’da konuyu yakından takip edeceğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Zehir, bir dönem birlikte çalıştığı arkadaşı Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar diledi.

Erol Afacan daha sonra hastane eczanesi eczacıları ve onkoloji eczanesi eczacılarını ziyaret etti.

Afacan, yaptığı açıklamada kamu eczacılarının özlük haklarının, çalışma şartlarının ve mesleki saygınlığının hak ettiği yerde olabilmesi için Oda bünyesinde kurulan kamu eczacıları komisyonunun alt yapısı hazır olan çalışmalara başlayacağını ve çalışmanın ilgili kurumlara iletilmesi adına Türk Eczacıları Birliği'ne gönderileceğini belirtti.

Erol Afacan’a ziyaretlerinde Genel Sekreter Çelebi Ayvaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Kartal da eşlik etti.