Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Çorum’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretleri kapsamında Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile bir araya gelen Turabi, kurumlar arası iş birliği, bölgesel kalkınma ve gençlere yönelik sosyal projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından Çorum’un tarihî ve kültürel mekânlarını da gezen Rektör Turabi, Amasya ve Çorum’un kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan önemli şehirler olduğuna dikkat çekti.

