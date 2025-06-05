İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında düzenlenen "Resim ve Tişört Tasarım Yarışması” sonuçlandı. Yarışmada derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan törende, Yunus Emre temalı liselerarası Tişört Tasarım Yarışması ile ortaokullar arası mısra ve türkülerdeki yeni öğrendikleri kelimeleri kullanarak oluşturdukları Kelimelerle Resim Çiz Yarışmasında derece elde eden öğrencilere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar vererek tebrik ettiler.

Yunus Emre temalı liselerarası Tişört Tasarım Yarışmasında birinci Firdus Abbas, ikinci Ebrar Ateş, üçüncü ise Masal Gökçe Özel oldu.

Ortaokullararası mısra ve türkülerdeki yeni öğrendikleri kelimeleri kullanarak oluşturdukları Kelimelerle Resim Çiz Yarışmasında ise birinci Zeynep Yüsra Köse, ikinci Ümmügülsüm Karaca, üçüncü ise Irmak Kılıç oldu.