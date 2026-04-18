Sağlık-Sen 7. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı.

Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan Ahmet Saatci güven tazeledi.

Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurula Sağlık Sen Genel Başkan Vekili Durali Baki, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Memur Sen İl Başkanı Fatih Okumuş, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, çevre illerden gelen sendika başkanları ile sendika üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının Divan Başkanlığı Kastamonu Sağlık Sen Başkanı Mehmet Öz yaptı.

Genel kurulda bir konuşma yapan Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatci; “Göreve geldiğimiz günden bu yana Çorum’da açık ara yetkili sendika olmamız tesadüf değildir. Alın terinin, samimiyetin ve sahadaki emeğin sonucudur. Bu başarı hayal satanların değil, iş üretenlerin başarısıdır. Biz kuruşun değil, duruşun temsilcileriyiz.” dedi

‘Bizim sendikacılık anlayışımız nettir.’ diyen Saatci; “Devletimiz güçlü olacak ki milletimiz güçlü olsun. Millet güçlü olacak ki ekonomimiz güçlü olsun. Ekonomimiz güçlü olacak ki insanımız huzurlu olsun. İnsan huzurluysa sağlık güçlüdür. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının daha iyi koşullarda çalışması, daha adil ücret alması için mücadelemiz dün olduğu gibi bugünde yarın da devam edecektir. Sorunları ve çözüm yollarını biliyoruz ve çözüm iradesine sahibiz. Sağlık çalışanlarının haklarını sonuna kadar savunamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu

YÖNETİM KURULUNDA ŞU İSİMLER YER ALDI

Saatci’nin yönetimi şu isimlerden oluştu: “Eray Bayrak, Türker Temiz, Rüştü Alakuş, Salih Bozok, Barış Hüneröz ve Bedri Ahirzaman”

Denetim Kurulu; “Mustafa Kumaş, Mehmet Tekkeşin, Erkan Eltiş, Lütfüye Aybegün Yener, Mehmet Bayar.”

Disiplin Kurulu; “İbrahim Gümüş, Mustafa Damar, Fatih Çalışkan, Aziz Baysa, Abdullah Emre Terziöz”

Üst Kurul Delegeleri; “Ahmet Saatci, Türker Temiz ve Rüştü Alakuş”