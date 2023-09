Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Buğra Karasu ve Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Bozhalil yapılan bu ameliyatın İstanbul'da devlet hastanelerinde bir ilk olduğunu belirtti.

Çorum'da yaşayan ve sağ gözünde neredeyse tamamen görme kaybı olan Hasan Çetin, İstanbul'daki yakınlarını ziyarete geldi.

Hasan Çetin'in oğlu Metin Çetin, babasının hastalığı nedeniyle Tuzla Devlet Hastanesinden randevu aldı.

Burada göz polikliniğinde tetkikleri yapılan hasta için doktor Buğra Karasu acil ameliyata alınması gerektiğini ve operasyon yapılmaması halinde sağ gözünde görme kabiliyetini tamamen kaybedebileceğini belirtti. Bunun üzerine Hasan Çetin, hastaneye gelişinden yaklaşık beş gün sonra ameliyata alındı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Buğra Karasu tarafından yapılan başarılı vitrektomi ameliyatı ile Hasan Çetin'in sağ gözü kör olmaktan kurtarıldı. T

uzla Devlet Hastanesine bağışçılar tarafından hediye edilen cihaz ile bu ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirten Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Bozhalil ve Dr. Buğra Karasu bu işlemin İstanbul'da eğitim ve araştırma hastanelerinde yapıldığını fakat devlet hastaneleri düzeyinde ilk kez Tuzla Devlet Hastanesi'nde gerçekleştiğini belirtti.



"5 gün gibi kısa bir sürede ameliyatımız başarıyla gerçekleşti"

Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Buğra Karasu, "Hastamız bir, bir buçuk ay önce gözde görme azlığı ile geldi. Bize geldiğinde totale yakın görme kaybı vardı. Total retina dekolmanı tespit ettik. 5 gün gibi kısa bir sürede ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. Şu an için hastamızın görmesi 1 metre mesafede, parmak sayma seviyesinde. Hastamız geldiğinde sadece ışığı algılıyordu. Ameliyat İstanbul'da veya Türkiye'de eğitim araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri düzeyindeki hastanelerde yapılan retina dekolmanı içermektedir. İstanbul'da devlet hastanesi olarak bu işlemi yapan ilk biz olduk diyebiliriz. Bağışçılarımız sayesinde bu cihazları temin ettik ve ameliyatlarımızı yapıyoruz. Ameliyatımızı 5 gün gibi bir süre içerisinde, ileri tarihe randevu vermeden kısa sürede yaptık. Ameliyatı yapmasaydık hastanın görmesi gidecekti, kör olmaya doğru ilerleyecek bir süreç olacaktı. Bunu yapmasaydık hastada kalıcı görmek kaybı olacaktı" dedi.

Ameliyat olan Hasan Çetin'in oğlu Metin Çetin, "Babam daha öncesinde katarakt ameliyatı oldu. Ameliyat o zaman iyiydi ama yakın zamanda her geçen gün gözünden rahatsızlığını dile getiriyordu. Memleketten buraya geldiklerinde internetten randevu aldım, Tuzla Devlet Hastanesinde Göz Hastalıkları Doktoru Buğra Bey denk geldi. Buğra Bey olayın çok ciddi olduğunu yakın sürede ameliyat olmazsa gözünü tamamen kaybedebileceğini söyledi. Kendisinin çok kısa sürede bu ameliyatı yapabileceğini söyledi. Biz de kabul ettik ve süreci doktorumuza bıraktık. O da 4-5 gün kadar kısa bir sürede ameliyat tarihi verdi. Yaklaşık 4 saat kadar ameliyatta kaldı babam. Ameliyatının çok iyi geçtiğini ve durumunu çok iyi olduğunu söyledi doktorumuz. Şu anda babam görme açısından her geçen gün bir tık daha ileri gidiyor. Doktorumuz en azından gözünün kaybetmesinin engellendiğini söyledi" diye konuştu.

Hasan Çetin, "Sağ gözüm tam görmüyordu. Mesela merdiven iner çıkarken çift adım atıyordum, tam göremiyordum. Ameliyat olunca düzeldim. Gözlerim açılmaya başladı. Mesela hayvanımı bazen karşıdan çift görüyordum ve nerede olduğunu tam göremiyordum. Ama şimdi memlekete gidince hayvanlarımı daha iyi göreceğim işlerimi daha iyi yapacağım" dedi.



"Şu anda gayet iyi durumda"

Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Bozhalil, "Vitrektomi cihazlarımız bağışçılarımız tarafından Tuzla Devlet Hastanemize hediye edildi. Bu cihazlarla yapılan retina dekolmanı, vitrektomi ameliyatları bizim A2 Grubu dediğimiz devlet hastanelerinde ilk olarak yapılıyor. Retina dekolmanı çok önemli bir durum, hastaların görme özelliğini kaybetmesine sebep oluyor ve acil ameliyat gerektiriyor. Bu hastamıza da ameliyattan önce görmesinde bayağı bir azalma vardı ama şu anda gayet iyi durumda" dedi.