Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi, bu bayramda da kurban keserken kendini yaralayanlar hastanelerin soluğu hastanede adı. Türkiye'nin birçok kentinde olduğu gibi Aksaray'da da birçok acemi kasap hastanelik oldu.

Kazara kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanenin yolunu tuttu. Yaralanan bazı kasaplar yaşadıkları olayı gülerek anlattı.

"MİLLETLE BİRDE DALGA GEÇİYORDU"

Kurban kestiği esnada büyükbaş hayvanın ayaklarıyla bıçağa vurması sonucu yaralanan 63 yaşındaki Mustafa Aktaş, "Valla kurbanı keserken bıçağa vurdu ayağını, o da elimi kesti. Her sene kesiyorum, milletle birde dalga geçiyordum. Ama bizde yaşayacakmışız. Sağlığımda meşhur olamadım şimdi meşhur oluyorum" dedi.