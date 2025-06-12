Çorum - Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde personel arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen futbol turnuvası, coşkulu şekilde devam ediyor Turnuvada grup maçları tamamlandı ve hafta sonunda çeyrek final maçları ile heyecan devam edecek.

Turnuvanın organizasyonu hastanenin personellerinden Cengiz Eren ve Sezer Aydoğdu öncülüğünde gerçekleştirildi. Katılımın oldukça yüksek olduğu turnuvada, farklı birimlerden oluşan takımlar sahada kıyasıya mücadele ediyor. Turnuva, hastane çalışanlarının yoğun mesailerine kısa bir mola vererek sporla buluşmasını sağlıyor.

Centilmenlik ve dostluk temasıyla gerçekleşen turnuvanın finali büyük bir organizasyonla taçlandırılacak. Şampiyon takıma kupa ve çeşitli ödüller verilecek. Turnuvanın her yıl geleneksel hale getirilmesi ve daha geniş katılımlı etkinliklerle desteklenmesi planlanıyor.

Yedi takımın mücadele ettiği A grubunda ise altı maçını da kazanan İnter Milan takımı lider olarak çeyrek finale yükselirken Sedasyon City takımı beş galibiyet ve bir mağlubiyet ile ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. 112 FK takımı dört galibiyet iki mağlubiyet ile üçüncü İdare FK takımı ise üç galibiyet üç mağlubiyet ile dördüncü olarak çeyrek finale yükseldiler.

B grubunda altı takımın mücadelesi sonunda Hakan Emlak beş maçtan dördünü kazanarak lider olarak çeyrek finale yükselirken aynı puanla SSK Moskova takımı ikinci FC Hattuşa takımı yedi puanla üçüncü Moğollar takımı ise altı puanla dördüncü olarak çeyrek finale yükseldi.