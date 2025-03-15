Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada sağlık sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekti.

“Özveriyle, fedakârlıkla ve büyük bir adanmışlıkla insan sağlığı için mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı Sağlık-Sen olarak en içten dileklerimizle kutluyoruz” diyerek açıklamasına başlayan Ahmet Saatcı, “Sizler, gece gündüz demeden, her koşulda halkımızın sağlığı için canla başla çalışarak kutsal bir görevi ifa ediyorsunuz. Özellikle son yıllarda, zorlu şartlara rağmen sergilediğiniz üstün gayret, toplumumuzun sizlere olan minnetini bir kez daha pekiştirmiştir. Bayramlarını bayram gibi kutlamak isteyen sağlık çalışanlarının, 14 Mart günü alacakları haberlerle yüzlerinin gülmesini temenni ediyoruz” dedi.

Sağlık çalışanlarının sorunlarının temelinde istihdam yetersizliğinin önemli rol oynadığının altını çizen Saatcı, “Bu sorun, ücret yetersizliği ve adaletsizliği ile desteklendiğinde ise içinden çıkılmaz bir hale dönüşmektedir. Hekime müracaat sayısı hemen hemen aynı iki ülke olan Almanya ile Türkiye arasında sağlık çalışanı istihdamı arasında çok ciddi farklar vardır. Türkiye’nin mevcut sağlık personeli kapasitesinin uluslararası standartların oldukça altında olduğunu net bir şekilde göstermektedir. Unutulmamalıdır ki sağlıkta istihdam yetersizliğinin getirdiği problemler beraberinde sağlık hizmet sunumunu da olumsuz etkilemektedir. Bu noktada, nitelikli sağlık hizmetinin sürdürülmesi için istihdamın artırılmasına yönelik politikaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanlarının yıllardır süre gelen sorunlarının halen istenilen çözüme kavuşturulmadığını ifade eden Saatcı,"Sorunlar tıpkı diğer sağlık emekçilerinde olduğu gibi aşırı iş yükü, düzensiz ve uzun çalışma süreleri, ücret adaletsizliği, malpraktis ve şiddet gibi sorunlardan oluşmaktadır. Yapmış olduğumuz çalıştaylar, saha incelemeleri ve anketlerle bu durum çok net bir şekilde ortaya konmuştur. Sorunların üzerine kararlılıkla gidilmelidir. Bunun yanında, pandemi ile iş yükü kat be kat artan sağlık çalışanları, insanımıza şifa dağıtmak için insanüstü bir gayretle çalıştı ve halen de bu şekilde çalışmaktadır. Salgın bizlere ülkemizde kısıtlı insan gücü ile yüksek düzeyde sağlık hizmeti sunulduğunu gösterdi. Elbette bu sağlık çalışanlarının üstün fedakarlığıyla oldu. Ancak gelinen son noktada, bunun bu şekilde sürdürülebilir olmadığı açıkça ortada. Sorunların ve sıkıntıların devam etmesi Türkiye ‘sağlık sisteminin’ geleceği adına önemli riskler içermektedir” şeklinde belirtti.

Ülkemizin sağlık sisteminin daha da güçlenmesi gerektiğini belirten Saatcı, “Sağlık-Sen olarak, sizlerin haklarını korumak, çalışma koşullarınızı iyileştirmek ve emeğinizin karşılığını almanız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sizlerin daha iyi şartlarda çalışması, ülkemizin sağlık sisteminin daha da güçlenmesi demektir. Bu anlamlı günde, sağlık camiasının tüm üyelerine şükranlarımızı sunuyor, meslek hayatınızda başarı, sağlık ve huzur diliyoruz.14 Mart Tıp Bayramı’nız kutlu olsun” diyerek açıklamasını tamamladı.