Çorum'da 59 yaşındaki hipertansiyon hastası adam 132 kiloya ulaşınca İl Sağlık Müdürlüğü'nden destek alarak 6 ayda 24 kilo verdi.

Fazla kiloları ve hastalığı nedeniyle hayatı zorlaşan adam, 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu.

“NE YAPACAĞIMI NERDEN BAŞLAYACAĞIMI BİLMİYORDUM”

Diyetisyen takibinde 6 ayda toplam 24 kilo vererek 132 kilodan 108 kiloya kadar düşen azimli adamın hayatı yeniden düzene girdi.

Diyetisyenine ve sağlık çalışanlarına 6 ay boyunca kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden adam, ihtiyacı olan herkesin bu merkeze başvuru yapması gerektiğini tavsiye ederek; "Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı bu hizmetten son derece memnunum. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." dedi