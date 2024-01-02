Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen “Kafes-27 Operasyonu"nda "Şahinler" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz’ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.
TEHDİT, ZORBALIK, HARAÇ...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, halen devam ettiğini belirttiği opearsyonun deitaylarını sosyal medya hesabınrdan paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre;
- Örgüt üyelerinin Antalya Kaş’taki işletme sahiplerine kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri,
- Eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları,
- *Bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darbettikleri ve kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.
"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabancaya ve çok miktarda fişeğe el konulurken Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz."