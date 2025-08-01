Çakır İnşaat & Hafriyat kurucularından Abdullah ve Şaban Torun’un yeğenleri, Jandarma Komutanlığı’ndan emekli Salim Torun, genç yaşta hayatını kaybetti.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu uzun zamandır Ankara’da tedavi gören 50 yaşındaki Salim Torun, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

2 çocuk babası Salim Torun’un cenazesi 2 Ağustos Cumartesi günü merkeze bağlı Ahiilyas Köyü’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığında toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.