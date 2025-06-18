Çorum'un İskilip ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde İskilip ilçesine bağlı Harun köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bayram Tuna'ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, köylüler de yangının diğer yapılara sıçramaması için seferber oldu.

Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı.