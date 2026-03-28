İskilip Belediyespor kulübü başarılı güreşcileri Kaymakam Ramazan Polat’ı ziyaret ederek verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

2025-26 sezonunda yapılan Türkiye Şampiyonalarında kürsüye çıkmayı başaran İskilip Belediyespor güreşcileri antrenör Adem Uysal ile birlikte Özderur Özmez, Yunus Emre Battal, Ferhat Yiğit, Büşranur Özmez, Samet Aslan, Esma Özmez ve Muhiddin Kağın Kaymakam Ramazan Polat’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İskilip Belediyespor antrenörü Adem Uysal yaptıkları çalışmalar katıldıkları şampiyona ve elde ettikleri dereceler hakkında bilgiler vererek Kaymakam Polat’a destekleri için teşekkür etti. Kaymakam Ramazan Polat başarılı güreşcileri ve antrenörlerini tebrik ederek elde edilen bu başarıların ilçenin adına son derece gurur verici olduğunu belirterek gneçlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti ve ‘Sporun ve sponcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz’ dedi.

Uysal’a doğum günü kutlaması

Ziyaret sırasında İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediyespor kulübü güreş antrenörü Adem Uysal’ın doğum gününü kutladı.

Genç antrenörün doğum gününü kutlayan Kaymakam daha başarılı sporcular yetiştirmeyi diledi ve kendisine milli takım forması hediye etti.