Çorum’da ilk kez düzenlenen Kamu Kurumları Kadınlar Futbol Turnuvasında ilk şampiyon Milli Eğitim oldu.

Final maçında Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni 1-0 yenen Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyonluğu kazandı.

İlk kez düzenlenen ve sekiz takımın mücadele ettiği Kamu Kurumları Kadınlar futsal turnuvasında iki grupta oynanan maçlar sonunda ilk iki sırayı alan takımlardın yarı finalde oynadıkları maçları kazanan iki takım Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi finalde şampiyonluk için karşılaştılar.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan final maçını Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile çok sayıda davetli ve kadın futsal takımı sporcularının yakınları izlediler.

Büyük bir çekişmeye sahne olan final maçının ilk yarısında Nesrin’in attığı golle 1-0 öne geçen Milli Eğiti Müdürlüğü maçın ikinci yarısında da bu üstünlüğünü korudu.

Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin beraberlik çabası sonuç vermedi.

Maçtan tek golle galip ayrılan Milli Eğitim Müdürlüğü turnuvanın ilk şampiyonu oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.