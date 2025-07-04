Samsun'da etkili olan kuvvetli sağanak, istinat duvarının park halindeki araçların üzerine devrilmesine yol açtı.

Olay, saat 02.45'te Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde Demircanlar Sitesi bahçesinde meydana geldi.

Sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.

Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü. İstinat duvarının yıkılması ile yol da çöktü ve yol kenarında bulunan park halindeki otomobil de yoldan aşağı devrilerek büyük zarar gördü. Yolun çökmesi sonucu şebeke suyu da patlayıp devrilen aracın üzerine fışkırdı.

Site sakinlerinden Yılmaz Kızıl, "Samsun'daki şiddetli yağıştan dolayı arabalar istinat duvarının altında kaldı. Sese uyandık, kalktık. Şu an 4 araba pert olmuş durumda. Cana gelmedi ama büyük maddi zarar var" dedi.