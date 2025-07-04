İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi öncülüğünde başlatılan “İskilip Doğa Turizm Alanlarının ve Gastronominin Geliştirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı Danışmanlığı Projesi” kapsamında, Ortak Akıl Çalıştayı yapılacak.

Doğa turizmi, gastronomi, kültürel miras ve yerel kalkınma alanlarında uzman isimlerin katılımıyla İskilip’in geleceğinin şekillendirileceği çalıştay 4 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da İskilip Tarihi Redif Kışlasında gerçekleştirilecek.

Çalıştaya konuşmacı olarak Kültür Rotaları Uzmanı Ali Öztüfekçi, Gastronomi Uzmanları Prof. Dr. Oğuz Yeral ve Filiz Hösükoğlu, Müze Bilimci Mine Küçük, Bilişim Uzmanı Mustafa Onur Yurda, Yerel Kalkınma Danışmanı Hilal Dağ, yerel zanaatkârlar, esnaflar, STK’lar ve kanaat önderleri katılacak. Proje kapsamında 1.187 km2 alanda doğa ve gastronomi envanteri çıkarılacak, en az 3 kamp/karavan alanı ve 2 doğa yürüyüş rotası belirlenecek, kültürel, sanatsal, zanaatkârlık mirası ve coğrafi işaretli ürünler tespit edilecek.

