Samsun merkezli Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde de faaliyet gösteren FFK Grup Otomotiv, Çorum’a 30 bin metrekare alana 11 milyon Euro (250 milyon TL) değerinde ek ilave tesis kuruyor. Tesisin bir kısmı 2023 yılında devreye alınırken, 2024 yılında tamamı alınacak.

Çorum’da otomobil yedek parçaları üzerine üretim yapan firma, yeni tesis ile Çorum ekonomisine doğrudan katkı sunan bir firma olmayı hedefliyor.

Madencilik Türkiye dergisine konuşan FKK’nın Maden ve Mineraller Direktörü Ahmet Altuncu, “Şirketimiz, ihracat yaptığımız ülke sayısını 7 kıtada 196 ülkeye çıkartarak ülkemizi dünya pazarlarında en iyi şekilde temsil etmektir. Şirketimizde 350’yi aşkın kişi istihdam etmekteyiz. Şu an itibariyle Samsun’da 2 adet üretim tesisi bulunan firmamızın İstanbul’da 1 adet ve Çorum’da 2 adet olmak üzere toplamda 5 adet üretim tesisi bulunmaktadır. Her alanda büyümeyi hedefleyen şirketimiz için yeni yatırımlarımız devam edecek. Çorum yatırımıyla 11 milyon euro değerinde 30.000 metrekare ilave tesisi 2023 yılı içinde bir kısım tesisimizi devreye alıp, 2024 yılı altıncı ayında tamamını devreye almayı planlıyoruz. Yatırımımızın orta ve uzun vadede daha da büyümesini öngörüyoruz. Yatırımımız Çorum ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak. Ar-Ge ve yatırımlar her zaman değerlidir, bu nedenle biz de Ar-Ge yatırımlarına büyük ölçüde önem veriyoruz. Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nin geniş alana yayılması firmalar açısından sanayileşmenin önünü açmıştır. Bu nedenle yatırımımız için Çorum’u tercih ettik. Çorum’da bulunan 57.000 metrekare açık ve 30.000 metrekare kapalı alana sahip FKK üretim tesisleriyle gelecekte Çorum ekonomisine doğrudan katkı sunan bir firma olmayı hedefliyoruz. Yurt içi ve yurt dışı pazarın önderliğini yaparken yeni pazar arayışlarımız da hızla devam etmektedir. 2024 yılı ikinci yarısında ülke ekonomisine katkıda bulunacak yıllık 45.000 ton kapasiteli dövme ve ovalama çelik bilya yatırımımız için alt yapı hazırlıklarımız tamamlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

FKK’nın 1957 yılında Samsun'da bir aile şirketi olarak kurulduğunu belirterek sözlerine başlayan Altuncu, şirketin; otomotiv, maden, endüstriyel ürünler ve forklift sektörlerine yedek parça üreten bir firma durumunda olduğunu söyledi.

Üretmiş oldukları ürünleri 60’tan fazla ülkeye ihraç ettiklerini ve yeni teknolojileri ülkemize kazandırmaya gayret ettiklerini aktaran Altuncu, “Madencilik sektöründe ‘Dünyanın Lider Kauçuk ve Kompozit Değirmen Astarı Üreticisi’ sloganıyla tüm dünyada farklı öğütme tipleri ve boyutlara sahip değirmenlere astar ve lifterbar üretimi yapmaktayız. Kırma eleme tesisleri için kauçuk panel eleklerin yanı sıra sonuç odaklı ve farklı hammaddelerden firmalara özel elek üretimleri yapıyoruz. Otomotiv sektöründe süspansiyon takozları yanı sıra COVESTRO’nun Vulkollan hammaddesiyle endüstriyel ürün üreten Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi durumundayız.” şeklinde konuştu.

FKK olarak Türkiye’nin ve dünyanın lider firmalarıyla çalışıyor olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Altuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizi bu alanda lider yapan ilk unsur şüphesiz ki müşteri memnuniyeti diyebiliriz. Müşteri memnuniyetinin temelini ise kaliteli ürün, satış öncesi ve sonrası teknik destek, global ölçeğin getirdiği son teknoloji mühendislik uygulamalarının kesintisiz uygulanması ve samimiyetimiz olarak özetleyebiliriz.”

Şirketin Ar-Ge çalışmaları hakkında da bilgiler veren Altuncu, otomotiv sektöründe VULKOLLAN mamul malzemelerin fkk.com.tr müşteri ihtiyaçlarına göre tasarımlarının ve prototip üretimlerinin (araç üstü testler hariç) tüm testlerinin, fabrikalarında Ar-Ge ve tasarım biriminde gerçekleştirmekte olduğunu, kendi teknolojileri altında seri üretime dönüştürüldüğünü söyledi. Ayrıca maden sektöründe cevher öğütme değirmenlerinin kauçuk ve kompozit tasarımlarının tamamen kendi bünyelerinde yapılmakta olduğunun altını çizen Altuncu, son derece önemli olan standart kalite, uzun çalışma süreci ve yüksek verim elde edebilecek tasarımları, müşterilerinin hizmetine sunduklarını söyledi. Yurtiçindeki hedeflerinin müşteri portföylerini arttırıp en iyi şekilde hizmet verebilmek için alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayan Altuncu, yurtdışı hedefleri için şu bilgileri verdi: “Yurt içinde yapmış olduğumuz tüm otomotiv ve madencilik konusundaki ürün gamlarımızı, yurt dışında da pazar oluşturarak sunmaya çalışıyoruz. 2023 yılı Amerika Atlanta’da ve Almanya Köln’de pazar ağlarımızı genişletmek amacıyla FKK dağıtım depoları kurduk. Çalışmalarımızı bu yönde genişletmeye devam ediyoruz.” Ülkemiz madencilik sektörünün gelişimi konusunda da görüşlerini aktaran Altuncu, “Gelişen teknoloji ile birlikte ülkemizdeki yer altı zenginliklerinin de yeryüzüne çıkarılarak nihai ürüne dönüştürülmesi gerekmektedir.” şeklinde sözlerini sonlandırdı