Çorum’da Birleşik Emekliler Sendikası öncülüğünde bir araya gelen emekliler, yaşam koşulları nedeniyle iktidarı protesto etti.

Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilciliği, Kadeş Barış Meydanı’nda kitlesel basın açıklaması düzenledi.

Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, yaptığı konuşmada 2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesine rağmen, emeklilerin hiçbir sorununa çare üretilmediğini belirterek, "Emekliler yılı bitiyor. 23 gün kaldı. TÜİK 2024 yılı son enflasyon oranını açıklayacak. TÜİK, hiç kimsenin inanmadığı bir oran açıklayacak. Emekli maaşlarımız gerçek olmayan bu orana göre belirlenecek. 'Biraz sabır bir yıl sonra düze çıkacağız' diyorlardı şimdi ise 'Ekonomideki şok döneminin birinci yılını bitirdik. Ancak, Geride iki yıl daha var' diyorlar. Yani bizlerin, çalışanın, emeklinin iki yıl daha bedel ödeyeceğini söylüyorlar. Bize tasarruf edin diyorlar. Kendileri bir yılda 26 bin asgari ücret tutarı kadar parayı sadece giyim için harcayabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Sefa Batak, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Bir yanda, emekliye verilecek zammı bütçenin kaldıramayacağını söyleyen iktidar, diğer yanda müteahhitlere, faizcilere, tefecilere araç garantisi, hasta garantisi, yolcu garantisi veriyor. Onların vergi borçlarını siliyor. Bütçeyi ona göre hazırlıyor. Hazırladıkları bütçede ne eğitime ne sağlığa ne emekçiye ne de emekliye yer vermiyor. Kaynakları adil dağıtmıyor. Sürekli mazeret üretiyorlar. Kaynak yok değil, var. Ancak öncelik müteahhitler, bankalar, tefeciler ve yandaşların. Yaşadığımız sorunun nedeni budur. Bu düşüncede olanların yani bu sorunu yaratanların çözüm bulmaları ve uygulamaları mümkün değildir. Bizler artık mazeret ve bahane dinlemek istemiyoruz. Çalışanlar ve emekliler lehine uygulanacak çözümler istiyoruz. Yönetemedikleri krizin, toplumsal sorunun faturasını ödemek istemiyoruz. İktidar değişmelidir. 16 milyon emekli başta olmak üzere kandırılan halkın büyük bir kesiminin oylarıyla yetki sahibi olan, kendi zenginini yaratıp palazlandıran ve emekçiyi, emekliyi düşünmeyen bu iktidarın hemen seçimle iktidardan gitmesi sağlanmalıdır. 2025 yılı için hazırlanan bütçede verilmesi düşünülmeyen ama seçim yaklaşınca bağış yapar gibi, sanki kendi cebinden veriyormuş gibi yaptıkları hazine yardımlarını veya seyyanen zamları istemiyoruz."

Batak, açıklamasında emeklilerin taleplerini şu şekilde sıraladı:

"En düşük emekli maaşı, yaşamak için gerekli taban ücret olan asgari ücretin yüzde 40 fazlasına yükseltilmeli. 2008 yılından bu yana her yıl azaltılan aylık bağlama oranının yeniden yüzde 70’lere çıkartılmalı. Dini bayramlarda verilen yardımların ikramiye olarak asgari ücret seviyesinde ödenmesini ve Cumhuriyet Bayramının dahil edilerek kalıcı hale dönüştürülmesini istiyoruz. Hak sahibi dul ve yetim aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Emeklilerden alınan ve bütçede 2 liradan 20 liraya çıkartılmak istenen sağlıkta katkı payının tümden kaldırılmasını istiyoruz.

Ya emekliye geçim hakkı, ya da seçim hakkı. Krizi biz yaratmadık, faturasını da emekliler olarak biz ödemek istemiyoruz.”

İl Temsilcisi Sefa Batak, ayrıca emeklilerin sorunlarına duyarsız kalan, davet etmelerine rağmen basın açıklamasına katılmayan Emekliler Derneği yöneticilerini de eleştirerek, tüm emeklileri Birleşik Emekliler Sendikası çatısı altında birleşmeye ve birlikte mücadele etmeye davet etti.

Basın açıklamasına; Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekteri Salim Çoruk, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, sendika yönetim kurulu üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile emekliler de destek verdi. (Haber Merkezi)