Ekonomist Dergisi, Türkiye'nin üretim nabzını tutan "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" listesini açıkladı.

Yayınlanan listede iki Çorumlu yer aldı.

Enerji sektöründe Ahlatcı Holding’e bağlı Ahlatcı Doğalgaz Yatırım 20 milyar cirosu ve bin 115 çalışanı listenin başında yer aldı.

Yurtiçi ve yurtdışında 61 şirketi 5 binden fazla çalışanıyla, enerjiden sağlığa, kıymetli madenlerden finansa, ileri teknolojilerden otomotive, havacılıktan madenciliğe, gayrimenkul yatırımından imalat sanayisine uzanan geniş bir yelpazede 10 farklı sektörde faaliyetlerine devam eden Ahlatcı Holding, Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında.

Dış Ticaret sektöründe ise yine Ali Bektaş’ın sahibi olduğu Bek Tarım, 5 milyar 841 milyon lira cirosu ile ikinci sırada yer aldı.

Bek Tarım, yatırımlarıyla 5 yıldır Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer almayı başardı.

İlk kez 2004’te yayınlanan araştırma, 2000’lerin başında ‘Anadolu Kaplanları’ diye tanımlanan, sonraki yıllarda ise Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdamında payını giderek artıran Anadolu kentlerindeki şirketleri mercek altına alıyor.

Bu yıl Tosyalı Holding iştiraki Tosçelik, 2013’ten bu yana dokuzuncu kez liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Şirket son sekiz yıldır listemizin zirvesinde bulunuyor. Listenin ikinci sırasında 2021’de dördüncü sıradan 2022’de beşinci sıraya gerileyen Kardemir yer aldı. Anadolu 500’ün üçüncü sırasına ise geçen yıl yedinci sırada yer alan Yıldız Entegre oturdu.

Bir önceki yıl olduğu gibi, geçen yıl da TL’deki değer kaybı ve yüksek enflasyonun etkisiyle Anadolu 500 şirketlerinin toplam cirosu artış gösterdi.

2022’de bir önceki yıla göre yüzde 119 artışla 1,9 trilyon TL’yi aşan Anadolu 500’ün toplam cirosu, 2023 sonunda fren yapsa da yüzde 40 artışla 2 trilyon 718 milyar 486 milyon TL’ye çıktı. Ancak bir önceki araştırmamızda olduğu gibi, bu dönemde de Anadolu 500 şirketleri ihracatta ve istihdamda kan kaybetmeye devam etti.