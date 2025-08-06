Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek, Çorum’da Zara ve Haluk Levent konseri düzenlenmesine itiraz etti.

İşte Şanal’ın o açıklaması

“Gazze'de soykırım devam ediyor. Çoluk çocuk açlık sefalet içerisinde yaşam mücadelesi verirken, kendilerine uçaktan atılan un torbalarını açlıktan ayakta zor duran sabi yavruların taşımaya çalışma görüntüleri sizin vicdanınızı sızlatmıyor mu?

Merkezden kilometrelerce uzaklarda çocukları aç kalmasın diye ebe gömeci toplayan Filistinli annenin çaresizliği sizin canınızı yakmıyor mu?

‘Biz burada canımızla kanımızla kâfire karşı mücadele ederken bizlere yapılan zulme sessiz kalanları Allah'a şikayet ediyorum’ diyen yavrunun feryâdı sizi rahatsız etmiyor mu?

Gelin bu konserlere yapılacak olan tüm masrafları Gazze'ye yardım götürecek olan yardım kuruluşları aracılığıyla Gazzeli çocuklar için harcayalım.

Biz burada vur patlasın çal oynasın gençleri sevindirelim derken, her gün ‘acaba bugün de yaşayacak mıyım?’ diyen Filistinli genci unutmayalım.

Birilerini mutlu edelim derken içimize sinmeyen, sonrasında vicdanı muhasebe yapmak zorunda kaldığımız faaliyetler yapmayalım.

Tüm işlerimizde olduğunu gibi yaptığımız ve yapacağımız işlerde sadece Allah'ın rızasını kazanmak olsun gayemiz.. Geresi teferruattır vesselam.”