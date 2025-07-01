Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Peygamber Efendimizi karikatürize ederek saldıran Leman Dergisi’ne tepki gösterdi.

İşte o açıklama:

“Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Leman denen sözde bir paçavra derginin Hz. Peygamber efendimiz ile ilgili hadsiz ve alçakça bir yayın yaptığına şahit olduk. Hem de Türkiye gibi %99'u Müslüman ve mütedeyyin olan bir ülkede.

Dergicilik yaptığını iddia eden bir paçavra; sayfalarında alçakça bir girişimle Peygamber Efendimizi karikatürize etmeye kalkışmıştır. “İfade özgürlüğü” kılıfıyla müslümanların en büyük değerine dil uzatan bu çirkin ve aşağılık saldırıyı lanetliyoruz.

Kutsallarımızı hedef alan karikatür yayıncılığı; nefretin, ayrımcılığın ve İslam düşmanlığının maskesidir. Bu kirli zihniyetin adı özgürlük değil, alçaklıktır.

İnancımızın, değerlerimizin, mukaddesatımızın paçavralarda konu edilme cüretine asla izin vermeyeceğiz. Peygamberimize hakaret, milyarlarca Müslümanın kalbine ve vicdanına saldırıdır.

Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Dini değerlere ve kutsallara saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir.

İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir.

Leman dergisinin yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir. İslam’a duyulan nefrettir.

Kutsallarımızdan elinizi ve dilinizi çekin. Haddinizi bilin diyoruz. Bu ülkede bunlara had bildirecek sayısız vicdanlı savcı var. Adalet var, hukuk var.

Hukuk nezdinde bu alçaklığın hesabını soracağız.

Bu provokatif, nefret saçan yayıncılığa karşı her zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz. Yanına kar kalacağını düşünüp adım atanların ensesine derhal binen kolluk kuvvetini, tepkisini her ortamda gösteren halkımızı tebrik ediyor, konunun takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz.

‘Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. (Saff Suresi 8. Ayet)’

Onların düşmanlıklarını duyuyor, görüyor ve biliyoruz. Onlardan korkmuyoruz. Gün gelir elbet yargı gerekli cevabı da verir. Hükümetin bu alçaklıklara karşı yasal düzenleme yapmasını bekliyor. Tepkimizi en gür şekilde ifade ediyoruz. Zalimler için yaşasın cehennem.”