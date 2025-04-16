Şehrin kültür ve sanat insanları, Çorum Belediyesi’nin düzenlediği “Sanat Dostları Buluşması” etkinliğinde bir araya geldi.

Çorum Belediyesi’nin Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) işbirliğiyle düzenlediği program Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlikler, sanata dair söyleşiler, şiir dinletileri ve halk ozanlarının performansları yer aldı. Programda, yerel sanatın ve kültürün izlerini taşıyan söyleşilerde yazarlar, şairler ve halk ozanları, eserlerini ve duygularını samimi bir ortamda paylaşırken, dinleyiciler de kültürel birikimlerini derinleştirme fırsatı buldu. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve Çorum Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Bekir Sayın’ın da katıldığı etkinliğin ardından programa katkı katılanlara Çorum Belediyesi’nin kültür yayınları hediye edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bu tür etkinliklerin, yerel kültürün desteklenmesi ve sanat dünyasının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurguladı. Çöplü, sanat dostları buluşmasının, hem sanata duyulan ilgiyi pekiştirdiğini hem de yerel kültürün yaşatılmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.