Çorum 'da yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin 9 farklı noktasında gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 462 araç kontrol edildi.

Denetimde 56 sürücüye sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanmak ile trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 196 bin 110 lira para cezası uygulandı, 7 motosiklet ve 3 otomobil trafikten men edildi.

Araçlarda yapılan aramada 80 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan biri cezaevi firarisi 5 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.