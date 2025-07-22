Sungurlu Belediyesi tarafından Küçük Sanayi Sitesine (KSS) yapılacak olan 28 adet toplu işyerinin inşaatı hızla devam ediyor.

Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin girişim ve çalışmalarıyla 15 Kasım 2024 tarihinde Küçük Sanayi Sitesinde temeli atılan 28 adet toplu işyerlerinin kaba inşaatı yükselmeye başladı.

Sanayi Sitesine ve esnafa nefes aldıracak yeni iş yerleri inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Muhsin Dere, sürecin 2025 yılı Aralık ayında tamamlanacağını ifade etti.

Başkan Muhsin Dere, “İstişareyi bir iş kültürü haline getireceğimize söz vermiştik. Biz sözümüzü tutuyoruz. Başta sanayi esnafımız olmak üzere, tüm Sungurlu'muza hayırlı uğurlu olsun İnşallah.” dedi.