Çorum FK pazar günü sahasında Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları devam eden Ahmethan Köse ve Geraldo ile U 17 milli takım kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan dışında tüm futbolcular katıldılar.

Tesis 2 nolu sahasında yapılan antrenman ısınma koşuları ile başladı ardından topla teknik çalışma yaptıran Teknik Heyet 5-2 pas çalışması ile devam etti.

Daha sonra geniş alanda taktik çalışma yaptıran Tekrik Direktör Tuncay Şanlı Keçiörengücü maçının oyun taktiği üzerinde durdu ve futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu.

Oldukça tempolu geçen bu çalışmanın ardından antrenman mass koşusu ile tamamlandı.

Çorum FK, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.