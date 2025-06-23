Çorum’da yaşayan ve epilepsi hastalığı nedeniyle iş bulamayan, kimsesi de olmayan genç, hayata tutunabilmek için kamu kurumlarının ve hayırsever vatandaşların desteğini bekliyor.

28 yaşındaki Ömer Gündoğdu isimli genç, yüzde 75 engelli raporlu. Ailesi olmayan ve yalnız yaşayan Ömer Gündoğdu’nun epilepsi (sara) ve kalp hastalığı mevcut.

Daha önce kalpten anjiyo olan genç, gündelik ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir iş bulamıyor.

Kalacak evi olmadığı için önceki dönem Çorum Valisi Zülkif Dağlı tarafından geçici olarak bir otele yerleştirildi.

Hayırsever bazı vatandaşlar tarafından yemek ve barınma ihtiyaçları karşılanan genç, Haziran ayı sonunda kaldığı otelin kapanacak olması nedeniyle çaresizlik içerisinde bulunuyor.

“KENDİ EKMEĞİMİ KENDİM KAZANMAK İSTİYORUM”

Otelin kapanmasıyla birlikte sokakta tek başına kalacak olan Ömer Gündoğdu, gerek tedavisi, gerek iş bulunması, gerekse gündelik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başta olmak üzere kamu kurumlarından, hayırsever vatandaşlardan destek bekliyor.

Hasta olduğu için iş bulmakta zorlandığını dile getiren Gündoğdu, “hayata tutunabilmek için desteğe ihtiyacım var. Çalışmak, Kendi ekmeğimi kendim kazanmak istiyorum” ifadesini kullandı.

Ömer Gündoğdu’ya yardımcı olmak isteyenler, 0 541 480 44 71 nolu telefondan kendisine ulaşabilecek.