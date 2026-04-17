Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan Kamu Emekçileri Sendikaları (KESK) üyeleri okullardaki şiddet olaylarına karşı bugün yine oturma eylemi yaptı.

‘Yaşam Nöbeti’ adında oturma eylemi başlatan sendika üyeleri, okullardaki güvenliğin sağlanmasını talep etti.

Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, eylemde yaptığı açıklamada, okullarda ciddi bir güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekerek; “Ancak asıl sorun; şiddeti sıradanlaştıran, cezasızlığı yaygınlaştıran, eşitsizliği derinleştiren ve gençleri geleceksizliğe mahkûm eden bu düzenin kendisidir. Gençler bugün sadece okullarda değil; sokakta, evde, yaşamın her alanında büyüyen bir şiddet sarmalının içine itilmektedir. Suça sürüklenen çocuklar gerçeği de bu tablonun bir parçasıdır; tesadüf değil, sistematik bir sonuçtur.” dedi

Çocukların, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin hayatının bu kadar değersiz olmadığını kaydeden Sırma; “Eğitim; şiddetin değil, yaşamın, eşitliğin ve umudun alanı olmak zorundadır.” diye konuştu

Sırma, başta veliler olmak üzere tüm toplumu bu haklı mücadeleye destek vermeye çağırdı. (Haber Merkezi)