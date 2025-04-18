AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Şehitler Haftası nedeniyle bir dizi ziyarette bulundular.

Mustafa Alagöz ve beraberindeki heyet, ilk olarak Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni daha sonra ise sırasıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını dile getiren ve şehitlerin, gazilerin ve ailelerinin hakkının hiçbir zaman ödenemeyeceğini vurgulayan Alagöz, “Onların ailelerine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Şehitler Haftası vesilesiyle bir kez daha bu vatan için canını hiçe sayarak Hakka yürüyen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, mekânları cennet ruhları şad olsun, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

“Bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğunu, hangi badireleri atlattığımızı, bu toprakları vatan kılarken nasıl bir mücadele verildiğini, bu toprakları vatan kılmak için verilen şehitleri, ne büyük fedakârlıkların yapıldığını bilmek ve hatırlatmak gerekiyor” diyen Başkan Alagöz, “Çorum’da bulunan 3 derneğimiz bunlara bir vesile oluyor. Bu derneklerimiz hem şehit ve gazi yakınlarımızı bir dayanışma içinde bir arada tutup, problemleri varsa onların yönetime aktarılmasına vesile oluyorlar hem de vatanımızın, milletimizin geleceğe yürümesine katkı yapıyorlar, gençlerimizin şuurlanmasına katkıda bulunuyorlar” diye konuştu.

Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ve Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Uğur Beker ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, gösterilen ilgi ve duyarlılık için teşekkür ettiler.

AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve beraberindeki heyet daha sonra Çorum Şehitliğini ziyaret ederek dua etti.

