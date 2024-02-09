Çorum'un Osmancık ilçesinde, 1998 yılında şehit olan Jandarma Çavuş İsmail Çalışkaner'in vefat eden annesi Şehri Çalışkaner (68), evladına kavuştuğu son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Hakkari Kamışlı Karakolu'nda vatani görevini yaparken 18 Temmuz 1998 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Çavuş İsmail Çalışkaner'in annesi Şehri Çalışkaner (68) vefat etti.
Merhumenin cenazesi bugün cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avlağı Köyü Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine katılan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, köylüler ve sevenleri katıldı. Köy Muhtarı Muharrem Demir, acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.