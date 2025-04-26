Vali Ali Çalgan, 1994 yılında Şırnak’ın Uludere ilçesinde Şehit olan Jandarma Komando Onb. Osman Aydoğdu’nun annesi Fatma Aydoğdu ve kardeşi Ömer Aydoğdu'yu makamında ağırladı.

‘Şehidimizin emaneti olan Fatma annemiz ve Ömer kardeşimizi ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum’ diyen Vali Çalgan, şehit Osman Aydoğdu’nun fedakârlığının asla unutulmayacağını, onun aziz hatırasını yaşatmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Çalgan, vatan uğruna can veren tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Bu anlamlı buluşmada, İl Jandarma Komutanı Alby Naim Çetinkaya da hazır bulundu.