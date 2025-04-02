Çorum'un İskilip ilçesinde, Ramazan Bayramı arefesinde kent protokolü ve vatandaşlar şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Ramazan Bayramı arefesinde İskilip ilçesinde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarete İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Karakol Komutanı Jandarma Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Esnaf Odası Başkanı İsmet Uslu, MHP ve AK Parti meclis üyeleri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin kabirlerini ziyaret eden protokol üyeleri ve vatandaşlar dua etti.