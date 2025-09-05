Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Terörsüz Türkiye” buluşmaları kapsamında şehit Emre Dokumacı’nın ailesini ziyaret etti.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, TÜRKAV Başkanı İsmail Deli ve parti yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette şehitler için dualar edildi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ziyarette şehit ailesine genel başkanları Devlet Bahçeli’nin selamlarını ilettiklerini belirterek, “Bu vatanın her karış toprağı, kahraman şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulmuştur. Bizler, onların emaneti olan bu kutsal topraklarda şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işe girmedik, bunu aklımızın ucundan dahi geçirmedik. Vatanı, milleti, dini ve şanlı bayrağı uğruna canını seve seve feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve onurlu bir ömür diliyoruz. Şehidimizin ailesine, nazik misafirperverlikleri için teşekkür ederiz” dedi.