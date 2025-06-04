Çorum Belediye Meclisi CHP’li üyesi Doğan Öksüz, geçtiğimiz günlerde gündeme yansıyan Çorum Şehitliğinde ki çirkin görüntülere tepki gösterdi.

Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısında konuşan Doğan Öksüz, bir şahsın Çorum Şehitliğine ait otoparkta münasebetsiz bir şekilde sergilediği dans görüntüsünün herkesin gönlünde derin bir yara açtığını ve tepki topladığını belirterek, “Ortaya çıkan görüntüye toplumun birçok kesiminden tepkiler yükseldi. Sayın Başkanımız da en üst perdeden duruma karşı sert bir tavır sergiledi. Peki bu durumda tek sorumlu dans eden şahıs mı? Bu olay birdenbire spontane bir şekilde mi meydana geldi? Yani Şehitlik otoparkı bu olay öncesinde nasıl bir durumdaydı?

Hemen anlatayım. Ben Şehitlik önündeki yolu günde 3-4 defa kullanıyorum ve maalesef Şehitlik yanında bulunan otopark ve büyük Türk bayrağımızın yanında yer alan park yeri yaklaşık 7-8 aydır zaman zaman özellikle akşam 21.00-22.00 sonrası,

araba satış sitelerine tanıtım fotosu çektirme, sosyal medya paylaşımları için içerik üretme, motor gösterileri alanı olarak kullanım, doğum günü, evlilik teklifi ve sair kutlamalar için, belli markalı modifiye arabalarla alkol, yüksek müzik, ışık gösterisi eşliğinde maalesef burada ifade edemeyeceğim gayri-ahlaki boyutlara da ulaşır şekilde eğlenme amaçlı kullanılır hale geldi. Ben 5-6 defa 112 ihbar hattına telefon açtım, emniyet ile görüşmeler gerçekleştirdim. Hatta yine benzer durumları tespit ettiğim bir akşam hemen itfaiye önündeki bir çevirmeye bilerek girdim, polislere durumu gösterdim ve anında müdahale edilene kadar bekledim. Belediye Başkan Yardımcımız İsmail başkanımla birkaç defa görüşme gerçekleştirdim. Şahsıma yapılan ziyarette sayın başkanımıza konuyu ilettim, sonrasında otopark ve çevresiyle ile ilgili fotoğraflama çalışması yapıp yine sayın başkanımıza mesaj olarak gönderdim. Ama maalesef karşılığında dilek, temenni ve sözden öte bir yere varamadık. Dün yine otoparka gittim ve inceleme yaptım ve maalesef değişen bir durum yok. Fotoğraf çektim. Arkadaki boş arazide bulunan materyalleri size bir burada gösterme konusunda büyük bir hicap duyarım. Yani kısacası bu olay bağıra bağıra geliyorum dedi. Bu sebeple cahil/cühela bir şahsın videosunu eleştirmek gayet kolay fakat gelinen süreçte hata ve kusurlarımızı da görmek gerekiyor.

Peki ne yapılabilir? Öncelikle belki de bilinçsiz bir şekilde burayı kullanan gençlerimize sesleniyorum. Sevgili gençler; orası mezarlık değil şehitlik. Orası sizin içerik üretme mekanınız değil. Kafa çekme, müzik dinleme yeriniz hiç değil. Bindiğiniz arabada, aldığınız nefeste, yediğinizde, içtiğinizde, o çocukların hakkı var. Bu şekilde devam ederseniz şehit analarının da ahını alacaksınız. Lütfen bu yakışıksız duruma son verin. Kurumsal olarak da, otoparkın giriş çıkışına açılır-kapanır bariyer konulması, sadece özel ve ihtiyaç duyulan günlerde açık tutulması, özel güvenlik ve kolluk güçlerimizin denetimi sıkılaştırması ve belirtilen durumların tespiti halinde ağır yaptırımlar uygulanması, anlaşılır ve görünür bir şekilde uyarı levhalarının yerleştirilmesi bir çözüm oluşturacaktır kanaatindeyim” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise Şehitlik Otoparkında gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.