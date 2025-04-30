CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Safi Şeker'in kendisi hakkında 100 bin liralık tazminat davası açtığını duyurdu.

Tahtasız, şeker pancarı üreten çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinlemişti.

Tahtasız, fabrikanın şeker pancarı üreticilerinin ürünlerini tarlada çürümeye bıraktığını ve çiftçileri mağdur ettiğini gündeme getirmesine ilişkin fabrika yönetiminin kendisi hakkında dava açtığını belirterek "Çiftçinin tarlada bırakılan şeker pancarını gündeme getirdiğim için Çorum Safi Şeker yönetimi 100 bin liralık tazminat davası açmış! Tüm çiftçilerimizin hakkını sonuna kadar arayacağım." ifadelerini kullandı.