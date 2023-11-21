Batman'da şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde suya kapılarak ölen 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi.
Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde yaşanan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Asenat (1), İsrafil (5) ve Birgül Güner'in (9) cenazesi, yapılan arama çalışmalarının ardından defnedildi.
Babaanneleri Lalihan Güner'in mezarının yanına gömülen küçük kardeşlerin cenaze töreninde aile fertleri Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu.
Sel sularına kapılarak hayatlarını kaybeden küçük kardeşlerin cenaze töreninde, aile fertleri dualar eşliğinde cenazeleri son yolculuklarına uğurladı.