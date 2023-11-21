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Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir yeni filmleri “Efsane”yi çektikleri Çorum’da halkla röportaj yaptı.

İkilinin sokaktaki Çorumlulara “Çorum mu Bodrum mu?” sorusunu yöneltmesi eğlenceli görüntüler ortaya çıkarttı.

Aytaç Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, senaryo ve yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir’in oturduğu “Efsane” filminin çekimleri Çorum’da devam ediyor.

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay ve Devrim Saltoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı “Efsane” film ekibi Çorum’da sokağa çıktı.

Çekimler süresince sık sık Çorumlularla bir araya gelerek vakit geçiren Ahmet Kural ve Selçuk Aydemir, vatandaşa “Çorum mu Bodrum mu?” sorusunu yöneltmesi eğlenceli görüntüleri ortaya çıkarttı. İkilinin ezici şekilde aldıkları yanıt ise “Çorum” oldu.

Yılın en iddialı komedi filmi olarak sinemaseverleri güldürmeye hazırlanan “Efsane” filmi, 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatacak.