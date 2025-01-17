Çorum FK’nın sezon başı üç yıllık anlaşma imzalayıp Uşakspor’a kiraladığı Semih Akyıldız ikinci yarı için Iğdır FK’ya verildi.

2001 Trabzon doğumlu Semih Akyıldız İnegöl Kafkasspor’dan transfer edilmiş ve üç yıllık sözleşme imzalanmıştı. Genç futbolcu ardından Uşakspor’a kiralık verilmişti. Ligin ilk yarısında 17 maçta da takımında forma giyen Semih Akyıldız 8 gol attı.

Ligin ikinci yarısı için 1. ligde Alagöz Holding Iğdır FK’ya kiralık olarak verilen Semih Akyıldız yeni takımı ile antrenmanlara başladı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Semih Akyıldız’ın sezonun ikinci yarısında Iğdır FK forması giymesi için geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.