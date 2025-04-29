Ankaragücü bu sezon en fazla taraftar sayısına Çorum FK maçında ulaştı.

Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan ancak altıncı teknik adam ile yola devam eden ve son üç haftaya düşme hattında giren Ankaragücü kulübü hafta boyunca Çorum FK maçını kurtuluş karşılaşması olarak gördü.

Bu amaçla yapılan çalışmalar sonucunda maçı yaklaşık 20 bin Ankaragücü taraftarı ile 500 kadar Çorum FK taraftarı izledi.

Maç boyunca takımlarından futbolundan memnun olmasa da Ankaragücü taraftarları maç sonunda kazanılan üç puanla ligde kalma umutlarını son iki maça taşımanın verdiği mutlulukla staddan ayrıldı.

Çorum FK taraftarları ise play-off umutlarını Başkent’te bırakarak stadı üzgün terketti.