CHP Çorum Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, toplumun tüm kesimlerinin tarihte görülmemiş bir sıkıntı yaşadığını ve bu durumun tek sorumlusunun 21 yıldır ülkeyi yöneten iktidar partisi olduğunu söyledi.

Albayrak Caddesi’nde esnaf ziyaretleri yhapan Millet İttifakı Çorum Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi, Millet İttifakı'nın çözüm önerilerini paylaştı. Özsaçmacı, “Bu kara, sıkıntılı, bunalımlı günler 14 Mayıs seçimleriyle birlikte sona erecek, Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak, Millet İttifakı'nın güçlü kadroları ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturacak.” dedi.

Millet İttifakı’nın hayatın her alanında çözüm önerisi geliştirdiğini hatırlatan Özsaçmacı, esnafın sırtındaki yükün hafifleyeceğini, Esnaf Bakanlığı ile sorunları kısa sürede çözeceklerini söyledi.

Türkiye'nin üreterek, istihdam yaratarak, birlikte paylaşarak büyüyeceğini sözlerine ekleyen Özsaçmacı, “Ülkemizde tıkanıklığa neden olan Başkanlık ve tek adam rejimini sona erdireceğiz. Parlamenter sistemi de yeniden getirip, ortak akılla ülkeyi yöneteceğiz.” dedi.

Özsaçmacı, 14 Mayıs seçimlerinin öneminden bahsederek, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek istedi. (Haber Merkezi)