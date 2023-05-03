Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Esnaf Odası’nda Başkan değişikliğine gidildi.

Mevcut Oda Başkanı Seyit Arslan’ın sağlık problemlerinden dolayı Oda Başkanlığı’ndan istifa ettiği, yerine ise Oda Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Kurt’un getirildiği öğrenildi.

Fırıncılar ve Simitçiler Esnaf Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Seyit Arslan’ın istifasının ardından olağanüstü toplanarak, kendi aralarında yaptıkları seçimle İbrahim Kurt’u Oda Başkanı olarak seçti.

Oda Başkanlığına getirilen İbrahim Kurt ise, kendisini bu göreve layık gören oda yöneticilerine teşekkür ederek, Çorum’da faaliyet gösteren oda üyesi esnafa en güzel hizmeti sunmak için çaba sarf edeceğini söyledi.