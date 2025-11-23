Çorum'da bir kişi, boşandığı eşinin babası tarafından silahla vurularak yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde'de karşılaşan Mustafa A.K. (38) ile eski kayınpederi Sadık B. (65) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık B, tabancayla ateş ederek Mustafa A.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı