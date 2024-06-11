Yaşanan ekonomik krizde birçok kesim gibi küçük esnaf da etkilendi. Küçük ve yerel esnafın tekrar ayağa kalkmasını istediklerini belirten Çorum Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Necati Şimşek, önümüzdeki Kurban Bayramı’nın ve düğünlerin bunun için bir fırsat olduğunu ifade ederek, vatandaşlara “Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık Çorum” diye seslendi.

Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimizi dile getiren Oda Başkanı Necati Şimşek, yerel esnaf ve sanatkarların ulusal firmalar gibi kendilerini anında güncelleyemediklerini, kurumsal firmaların zam geldiği zaman etiketi anında değiştirebildiğini ve kasada rahatlıkla o fiyatı uygulayabildiğini ama küçük esnaf ve sanatkarın bunu yapamadıklarını söyledi.

Bu anlamda da içinde bulunduğumuz bu enflasyonlu dönemde özellikle küçük esnaf sanatkarın hem sermayesinin eridiğini hem de işlerinin ve karlılık oranlarının düştüğünü kaydeden Şimşek, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların büyük firmalar yerine yerel esnafı tercih etmelerini istedi. Ayrıca düğün sezonunun da açıldığını hatırlatan Necati Şimşek, evlenecek olan çiftlere de yerel esnaftan alışveriş yapmaları çağrısını yineledi.

Düğünlerin başlamasıyla birlikte piyasanın da hareketleneceğini vurgulayan Şimşek, düğün yapacak olan vatandaşların gelinlik, damatlık, abiye, kılık-kıyafet ve ayakkabı alışverişlerinde özellikle yerel esnafı tercih etmelerini isterken, yerel esnaftan yapılacak her alışverişin Çorum için bir katma değer oluşturacağının altını çizdi.

Çorumlu vatandaşların şimdiden Kurban Bayramı’nı kutlayan Necati Şimşek, esnafa da hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.