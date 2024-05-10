MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş davasında herkesin elindeki bilgi ve belgeyi ortaya koymasını ve iddianamenin bir an önce yazılması gerektiğini söyledi.

Bu çağrının ardından uzun zamandır beklenen iddianame hazırlandı.

22 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, tetikçi Eray Özyağcı'nın "Audi" marka bir araçla Ankara'dan İstanbul'a getirildiği belirtildi.

"Çakarlı aracın görüntüsü"

Ancak iddianamede, aracın görüntüsüne yer verilmedi.

Tetikçinin Ankara'dan İstanbul'a getirildiği aracın görüntüsü, T24'te Asuman Aranca'nın imzasını taşıyan haberde yayınlandı.

Haberde; aracın, Çamlıca gişelerinde plaka tanıma sistemine takıldığı belirtildi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı

Söz konusu haberin ardından bazı sosyal medya hesapları hemen hareket geçti ve aynı aracın Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile fotoğraflarını paylaştı.