Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından modernizasyonuna başlanan Mimar Sinan sahasındaki ilk etap çalışmalarında sona gelindi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü çalışmaların devam ettiği Mimar Sinan sahasında incelemelerde bulunarak firma yetkilisinden bilgiler aldı. Bakanlık tarafından yapılan ihale sonucunda sahanın zemin yenilenmesı aydınlatmanın modernizasyonu, kafes tellerinin yükseltilmesi ve boyanması işlemleri büyük oranda tamamlandı. Sahanın önümüzdeki günlerde geçici kabulünün yapılmasının ardından hizmete açılması bekleniyor.

İl Müdürü Cemil Çağlar modernizasyonun ikinci etabında ise soyunma odaları ve tribün yapımı içinde sürecin devam ettiğini ve bu işleri ihalesininde en kısa sürede yapılarak sahanın modernizasyonunu tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek olan Mimar Sinanspor’un saha şartlarının uygun olması halinde maçlarını bu sahada oynamak istiyor.