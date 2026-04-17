Arca Çorum FK ligin 36. haftasında pazar günü evinde Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın dün saat 16’da tesis sahasında yaptığı antrenmana Thiam dışında tüm futbsolcular katıldılar.

Teknik Direktör Uğur Uçar çalışma öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda Sivasspor maçının taktiği konusunda mevkisel olarak futbolculara uyarılarda bulundu ve istediklerini söyledi.

Daha sonra dinamik ısınma ve pas çalışması ile başlayan antrenman daha sonra dar alan oyunu ile devam etti. Ardından pas çalışması yapan kırmızı siyahlı takım ardından taktiksel çalışmaya geçtiler. Önce dar alanda daha sonra geniş sahada Sivasspor maçının taktiğini çalıştıran teknik heyet futbolculara mevkisel olarak yapmaları gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Taktik çalışmanın ardından futbolcuların moral motivasyonunu artırmak için taktiksel oyun oynayan kırmızı siyahlı takım Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.