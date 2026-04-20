İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, görev süresine kısa süre kala sözleşmesini yenileyerek yeniden aynı göreve atandı.
Prof. Dr. Sinan Zehir, geçtiğimiz hafta Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği kadrosundan ayrılarak Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalı Profesör kadrosuna geçmişti.
Zehir, Sağlık Bakanlığı ile sözleşmesini yenileyerek, İl Sağlık Müdürü olarak 3 yıllığına yeniden göreve atandı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet