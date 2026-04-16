Dizlerindeki ağrılar nedeniyle kontrol amaçlı İspanya'ya giden Arca Çorum FK'nın Senagalli golcüsü Mame Thiam, pazar günü oynanacak Sivas maçında oynayamayacak.
Son 3 maçtır dizindeki ağrılar nedeniyle iğnelerle oynayan Mame Thiam, kontrol amaçlı İspanya'ya gitti.
İspanya'daki özel bir doktora görünen Thiam, Sivasspor maçı hazırlıklarına katılmadı.
Thiam'ın önümüzde hafta İspanya'dan Çorum'a gelmesi beklenirken, play off maçları öncesi Thiam'ın durumu Çorumspor camiasında tedirginliğe yol açtı.
Çorum FK'nın elindeki tek santrafor olma özelliği taşıyan Thiam'ın, 7 Mayıs'ta başlayacak play off maçlarında hazır olması öngörülüyor.
Muhabir: Fatih Battar